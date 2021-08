Il tasso di positività è in risalita al 3,16%

Sono 7.162 i nuovi casi di coronavirus in Italia registrati nelle ultime 24 ore, secondo il quotidiano report del ministero, su 226.423 tamponi processati. Il tasso di positività è in risalita al 3,16%. Il numero dei contagi risulta in forte crescita rispetto a ieri , quando i casi erano 5.273.

Le vittime del giorno sono 69, che portano il totale dei decessi per covid a 128.579.

Per quanto riguarda le ospedalizzazioni, i ricoverati in terapia intensiva sono attualmente 442 (19 in più rispetto a ieri), 50 gli ingressi del giorno; mentre i ricoverati nei reparti ordinari con sintomi sono 3.559 (+87).

