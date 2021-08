Forze dell'ordine in lidi e ristoranti: chiuso locale in Sardegna

Ferragosto di controlli anti movida nei luoghi di villeggiatura. Forze dell’ordine al lavoro per verificare il rispetto delle misure anti Covid: in Puglia bloccate le feste organizzate in 50 lidi, un locale chiuso in Sardegna, con circa 200 clienti assembrati e senza mascherine. Ieri poco piu di 5660 nuovi contagi in Italia con pochi tamponi processati, circa 160.800 mila, 19 morti e tasso di positività al 3,5%. Continuano a crescere i numeri degli ospedali. La Regione con il maggior incremento di casi resta la Sicilia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata