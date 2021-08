Così l'alto funzionario Usa per la lotta alla pandemia

(LaPresse) A causa della variante Delta ci sarà un aumento dei bambini che dovranno essere ricoverati in ospedale per il Covid. Lo ha spiegato il dottor Anthony Fauci, alto funzionario del governo Usa per la lotta alla pandemia. “La variante Delta ha una trasmissibilità più alta di quella che aveva Alpha. Quindi, dato che ci saranno probabilmente più bambini infettati, una certa percentuale di loro, anche se piccola, dovrà essere ricoverata in ospedale”, ha detto Fauci.

