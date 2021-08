Il tasso cresce in 4 regioni: Emilia Romagna, Lazio, Lombardia e Toscana. Stabili Sicilia e Sardegna

Aumentano di un punto percentuale il tasso di posti occupati in terapia intensiva da parte di pazienti covid: la media italiana si attesta intorno al 4%, secondo i dati del monitoraggio dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), aggiornati al 9 agosto. Stabili i ricoveri in area non critica, fermi al 5%.

Il tasso cresce in 4 regioni: Emilia Romagna (che raggiunge il 4%), Lazio (che arriva al 7%), Lombardia (che arriva al 3%) e Toscana (che arriva al 5%). Stabile la Sardegna all’11%, oltre la soglia del 10%, uno dei nuovi parametri per il cambio di colore. Stabile anche al 7% la Sicilia, regione dove invece crescono i ricoveri in area non critica, arrivando al 14%.

Lunedì 4.200 nuovi contaggi con il tasso di positività al 4,1%

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata