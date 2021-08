La ministra dell'Interno a Torino: "Presto una circolare di chiarimento"

I titolari dei locali “non potranno chiedere la carta d’identità ai clienti, faremo una circolare di chiarimento su questo”. Così a Torino il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese in merito alle proteste dei No Green pass. “Noi chiediamo venga richiesto al chiuso il green pass”, ha spiegato. “Non si può pensare – ha spiegato la Titolare del Viminale – che l’attività di controllo venga svolta dalle forze di polizia. Significherebbe distoglierle dal loro compito prioritario che è garantire la sicurezza, anche della criminalità”. Il ministro non ha escluso “controlli a campione nei locali insieme alla polizia amministrativa”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata