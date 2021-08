Il tasso di positività sale al 2,8%. Processati 203.511 tamponi. Ancora in aumento i ricoveri

Sono 5.735 i nuovi casi di coronavirus in Italia, secondo quanto diffuso dal Bollettino del Ministero della Salute. Il dato è in calo rispetto all’ultimo report, che indicava 6.902 contagiati.

I tamponi processati – tra molecolari e antigenici – sono stati 203.511, ben 90.352 rispetto a ieri.

Il tasso di positività torna a salire e si attesta al 2,8%, in crescita di mezzo punto percentuale rispetto al giorno prima.

Dimezzato, invece, il numero dei morti rispetto a ieri: oggi sono 11, per un totale di 128.220 vittime da inizio pandemia.

Ancora in aumento i ricoveri. Sono 98 in più i pazienti nei reparti Covid ordinari, per un totale di 2.631, mentre cresce di 11 pazienti il numero dei ricoverati in terapia intensiva, che sono complessivamente 299.

