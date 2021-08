I positivi sono 7.230, i morti 27. Il tasso di positività sale al 3,4%. In aumento i ricoveri nei reparti ordinari e in terapia intensiva

Cresce ancora il numero dei nuovi casi e dei decessi in Italia a causa del Covid. I positivi sono 7.230, a fronte di 212.227 tamponi (tra molecolari e antigenici) processati. Era dal 14 maggio che non si superava quota 7000 casi in 24 ore. E gli attualmente positivi oltrepassano quota 100mila, come il 16 giugno.

Il tasso di positività sale al 3,4%.

I decessi sono 27, sei in più rispetto a ieri, per un totale di 128.163 vittime da inizio pandemia.

Aumentano ancora i ricoveri nei reparti ordinari (+100) e in terapia intensiva (+8).

