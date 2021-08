Quarantena per vaccinati scende a 7 giorni

Dalla cabina di regia sul Green Pass emerge che il passaporto verde dovrebbe essere obbligatorio per insegnanti e personale scolastico mentre la certificazione non dovrebbe essere richiesta agli studenti più giovani. – Obbligo invece per gli studenti universitari. Una riflessione è però ancora in corso sulla fascia dai 16 ai 18 anni. Di certo, viene spiegato, chi nel personale scolastico non è vaccinato e dunque non può svolgere attività a contatto con gli studenti verrà considerato assente ingiustificato. Sulle sanzioni però la discussione è ancora aperta.

Nessun obbligo di green pass se ristoranti e bar di alberghi e strutture ricettive sono esclusivamente a disposizione dei clienti, mentre la certificazione sarà richiesta se la ristorazione è disponibile anche al pubblico esterno.

Dovrebbe scattare dal 1 settembre l’obbligo per i trasporti, senza anticipi ad agosto come qualcuno nel governo sperava , così da consentire l’organizzazione dei controlli. La certificazione dovrebbe essere richiesta per i treni a lunga percorrenza – Alta velocità, Intercity, con un aumento dei posti disponibili per gli utenti (la capienza sale all’80%) – e per i traghetti extraregionali, e non per quelli che viaggiano all’interno della stessa Regione

La quarantena per vaccinati scende a 7 giorni.

Sono questi gli orientamenti del governo che dovrebbero poi sfociare in un decreto nel Consiglio dei ministri fissato per le 16.30.

