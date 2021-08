Il sottosegretario leghista all'Istruzione: "Le famiglie possono stare tranquille"

“Innanzitutto, il Green Pass non è mai stato in discussione per gli studenti. Le famiglie possono stare tranquille perché non ci sarà alcun obbligo per gli studenti”. Lo ha dichiarato Rossano Sasso, sottosegretario leghista al Ministero dell’istruzione, in relazione alla possibilità che il governo possa estendere il Green Pass obbligatorio al corpo docenti e a tutto il personale scolastico. “Sugli insegnanti io dico che bisogna aspettare i dati reali, perché non si può imporre il vaccino a qualcuno che se l’è già fatto. I dati, che sono fermi al 23 luglio, ci dicono che i docenti vaccinati sono all’85%. Però questi dati non tengono conto di due o tre varianti”, ha sottolineato Sasso, concludendo: “Ho ragione di credere che, a fine agosto, arriveremo a numeri elevatissimi”.

