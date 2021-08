Il consigliere della Regione Lazio a LaPresse: "No ad assembramenti nei luoghi chiusi per non obbligare i bambini a vaccinarsi"

Investire in trasporti e scuola perché “c’è solo un modo per evitare che si debba essere obbligati a vaccinare i bambini e quel modo è evitare assembramenti nei luoghi chiusi”. Così il consigliere della regione Lazio Chiara Colosimo (FdI), vicepresidente della Commissione speciale emergenza Covid-19, indica la strada per evitare che, alla ripresa dell’anno scolastico in settembre, possano riaccendersi nuovi focolai.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata