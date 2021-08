Dal 6 agosto il certificato vaccinale sarà obbligatorio per consumare nei ristoranti al chiuso

Alla vigilia della partenza del Green Pass per consumare nei ristoranti al chiuso c’è ancora molto caos nelle informazioni fornite ai gestori su metodi e limiti del controllo del lasciapassare verde. Nei ristoranti del centro storico di Roma la linea più seguita è quella del fai da te: “Ho scaricato l’app del ministero ma non sono un poliziotto e se qualcuno si rifiuta di farmi vedere il documento non posso obbligarlo”, argomenta Marco, titolare di un ristorante di specialità liguri in Campo Marzio, mentre Matteo di ‘Achille al Pantheon’ spiega: “Non sono ancora informato su come procedere. Fino ad oggi abbiamo preso nome e numero di telefono dei clienti, immagino che la procedura sarà la stessa ma in forma digitale”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata