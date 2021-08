Da venerdì scatta l'obbligo di certificazione verde per accedere a cinema, palestre e ristoranti al chiuso

Inizia il conto alla rovescia per l’entrata in vigore della certificazione verde: da venerdì sei agosto sarà obbligatorio per accedere a teatri, cinema, palestre, ma anche per sedersi ai tavoli al chiuso di bar e ristoranti. Un provvedimento che divide gli italiani: anche a Milano i pareri sono discordanti, ma molti degli intervistati si dicono favorevoli al Green pass: “Serve per un senso di civiltà”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata