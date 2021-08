I sindacati: "Non diventi uno strumento per licenziare"

(LaPresse) – In commissione Affari sociali alla Camera presentati 1.300 emendamenti al decreto che introduce dal 6 agosto il green pass per accedere a ristoranti, eventi, cinema e teatri. 916 proposte di modifica arrivano dalla sola Lega. Il governo è al lavoro per estendere il passaporto verde a trasporti, scuole e luoghi di lavoro, con i sindacati scettici. “Non diventi uno strumento per licenziare o demansionare i lavoratori”, dicono Cgil, Cisl e Uil. E sono 4.845 i nuovi casi di Covid in Italia su 209.719 tamponi (ieri erano 3.190 con 83.223 test). 27 i morti. Il tasso di positività scende al 2,3 % dal al 3,8% delle 24 ore precedenti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata