Aumentano i casi di Covid-19 nel Queensland

Brisbane, la terza città dell’Australia, ha esteso il lockdown fino a domenica per l’aumento dei casi di Covid-19. In città e in altre municipalità del Queensland la chiusura di tre giorni avrebbe dovuto terminare martedì ma il governo dello Stato ha deciso di prolungare la misura dopo la scoperta di 13 infezioni legate alla contagiosa variante Delta. La città più grande d’Australia, Sydney, e diverse località circostanti del Queensland, sono alla sesta settimana di lockdown, che durerà almeno fino al 28 agosto. Solo il 19% della popolazione australiana ha completato il ciclo vaccinale.

