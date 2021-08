Il senatore della Lega: "Nessun imbarazzo nel Carroccio. Meglio convincere che obbligare"

Il senatore Claudio Borghi smentisce dissapori e imbarazzi nella Lega da parte di esponenti come Giorgetti sulle posizioni su Green Pass e vaccini. “Tutti siamo per gli appelli a vaccinarsi, tutti siamo contro l’obbligo, e contro il Green Pass per come è stato formulato. Tutti siamo per le vaciniazioni per la più vasta fascia di popolazione tra quelli a rischio. Tutti la pensiamo allo stesso modo”, afferma l’esponente del Carroccio, che spiega: “Meglio convincere che obbligare”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata