Sono 12 milioni le dosi già somministrate: "In ospedale i non vaccinati, dobbiamo convincere tutti"

“La Lombardia con 12 milioni di dosi di vaccino somministrate è al primo posto in Italia e al quinto posto a livello mondiale. Un risultato che ci riempie d’orgoglio e per il quale dobbiamo dire grazie a tutti coloro che hanno partecipato a questa campagna. Un grazie particolare a Guido Bertolaso che ha messo a punto questa macchina perfetta, e agli assessori Moratti e Foroni che hanno messo a disposizione i mezzi e le capacità per raggiungere questi risultati”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in conferenza stampa a Palazzo Lombardia facendo il punto sulle vaccinazioni in regione. “Le persone che finiscono in ospedale sono quelle che non sono ancora vaccinate o che hanno ricevuto solo una dose – ha detto Fontana – Non possiamo accettare comportamenti che ci portino nuovamente a misure restrittive, che non vogliamo e non possiamo permetterci: la Lombardia sta ripartendo, è tornata a essere la locomotiva del Paese, e dobbiamo fare in modo che tutte le persone a rischio vengano convinte a tutti i costi della necessità della vaccinazione. Noi stiamo andando a recuperare quasi porta a porta gli ultra 60enni ancora non vaccinati, e anche su questo fronte abbiamo qualche risultato positivo”.

