Nelle ultime 24 ore nel Paese registrati 17.345 nuovi casi e 117 decessi

Oltre un milione di dosi di vaccino sono arrivate in Thailandia dagli Stati Uniti. Un aiuto importante per un Paese che, come tutto il sudest asiatico, sta facendo fronte a un nuovo importante incremento di casi legati alla variante Delta. I vaccini sono arrivati all’Aeroporto Internazionale di Bangkok-Suvarnabhum. Nelle ultime 24 ore nel Paese registrati 17.345 nuovi casi e 117 decessi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata