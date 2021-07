A Pordenone party con 300 persone, chiuso un locale. Secondo uno studio Cdc la variante Delta è contagiosa come la varicella

Cresce ancora l’Rt, che si attesta a 1,57. La scorsa settimana era a 1.26. E’ quanto si apprende dalla riunione della Cabina di regia per il monitoraggio Covid.

La variante delta è più contagiosa e ha maggiori probabilità di aggirare il meccanismo di difesa anticorpale determinato dai vaccini contro il covid. È quanto emerge da uno studio di Cdc, Centers for Disease Control and Prevention. La variante delta è contagiosa, secondo lo studio, come la varicella. La variante delta, si legge nello studio pubblicato dal New York Times, è più tasmissibile di Mers, Sars, ebola, comuni raffreddori, influenza stagionale e ‘spagnola’ del 1918, vaiolo.

Festa a Pordenone con 300 persone: chiuso locale

Festa con 300 persone, il ‘Papi beach’ di Roveredo in Piano, in provincia di Pordenone: locale chiuso per 75 giorni. Gli agenti hanno eseguito il provvedimento disposto dal questore Marco Odorisio. In seguito a una festa, dello scorso 17 luglio, si era sviluppato un focolaio di covid, 17 luglio 2021 quando, si era sviluppato un focolaio di Covid-19 caratterizzato, per dimensioni, come tra i più importanti, sicuramente il maggiore del Friuli Venezia Giulia.

