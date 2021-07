Cartelloni e urla in Aula contro il passaporto vaccinale

Caos alla Camera giovedì 29 luglio. I deputati di Fratelli d’Italia hanno vivacemente protestato contro l’obbligo del Green Pass per accedere nei luoghi pubblici (come palestre, musei e ristoranti al chiuso), che dovrà essere esibito a partire dal 6 agosto. Nonostante la curva dei contagi sia in risalita nel Paese, gli onorevoli che fanno capo a Giorgia Meloni hanno interrotto i lavori con cartelli e slogan contro il passaporto vaccinale.

