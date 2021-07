La protesta del 'Comitato libera scelta'

Sono circa 1.500 le persone che stanno partecipando in piazza del Popolo a Roma alla manifestazione organizzata dal ‘Comitato libera scelta’ per protestare contro il Green pass, che dal 6 agosto sarà obbligatorio per una serie di attività.All’inizio i manifestanti avrebbero dovuto accendere delle fiaccole, ma ora hanno optato per i cellulari perché la cera avrebbe potuto rovinare la piazza monumentale e la fiaccola è stata quindi vietata. In piazza, in una situazione tranquilla e senza disordini al momento, anche i parlamentari leghisti Armando Siri e Claudio Borghi. La stessa iniziativa è stata replicata in contemporanea in una decina di altre piazze italiane, comprese Milano, Torino, Bologna e Pesaro.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata