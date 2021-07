La manifestazione in piazza Duomo. Cartelli e striscioni dei manifestanti al grido "libertà"

(LaPresse) Centinaia di manifestanti in piazza Duomo a Catania in protesta contro il green pass che entrerà in vigore nel nostro Paese a partire dal 6 agosto. “È dittatura, meglio morire liberi che vivere schiavi”, si legge su alcuni striscioni esposti dalla piazza che a gran voce ha intonato cori in favore della “libertà”. “In Italia c’è un difetto di democrazia, manifestiamo per un moto spontaneo e genuino di fede della democrazia, i nostri governanti sono camerieri delle oligarchie”, sostiene un manifestante.

