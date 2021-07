Il segretario generale della Uil alla festa del sindacato a Forlì

“Siamo favorevoli alla decisione assunta dal governo per le grandi manifestazioni sul green pass. Pensiamo che la strada dei vaccini sia l’unica perseguibile per sconfiggere la pandemia”. A dirlo a LaPresse, a margine della festa della Uil Emilia Romagna a Cesenatico (Forli) è stato il segretario generale Pierpaolo Bombardieri. “Siamo preoccupati perché i precari non sono stabilizzati e le incertezze dell’azione di governo non sembrano risolte” ha aggiunto a proposito del tema scuola. Sui licenziamenti ha aggiunto: “Continuiamo a sostenere che in questo Paese il blocco è necessario”.

