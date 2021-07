La leader di FdI a margine della presentazione del suo libro a Roma

(LaPresse) “Secondo me al netto dei grandi eventi, del quale si può discutere, tutto quello che riguarda l’utilizzo del Green pass per accedere alla vita sociale è una follia. Nasceva dall’Ue come strumento per facilitare la circolazione delle persone. Il fatto che noi parliamo di Green pass per limitare la vita sociale significa devastare il turismo italiano”. Così Giorgia Meloni a margine di una presentazione del suo libro a Roma, a proposito del Green pass. “Serviva per favorire il turismo, noi lo stiamo usando per finire di ammazzare l’economia già in ginocchio” aggiunge Meloni.

