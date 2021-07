Queste le parole del leader della Lega, Matteo Salvini, a Jesolo

(LaPresse) “Io non sono no vax, i miei genitori di 75-76 anni sono vaccinati due volte, però mi rifiuto di vedere qualcuno che insegue mio figlio che ha 18 anni con un tampone o con una siringa. Prudenti sì, terrorizzati no, è questo il messaggio”. Queste le parole del leader della Lega, Matteo Salvini, a Jesolo. “Si parla di multe di 400 euro, del green pass per andare a prendere il cappuccino in piazza Mazzini, mangiare una pizza a Jesolo, intanto ne sbarcano a carrettate in Sicilia senza green pass né altro”, ha concluso l’ex ministro. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

