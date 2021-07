Iss: boom di contagi under 30, curva sale in quasi tutte le regioni

Roberto Speranza rassicura le Regioni sui possibili parametri per le eventuali misure di contenimento anti-covid visto l’aumento dei numeri della pandemia anche in Italia. “In una fase caratterizzata da un livello importante di vaccinazione è ragionevole che nei cambi di colore e nelle conseguenti misure di contenimento pesi di più il tasso di ospedalizzazione rispetto agli altri indicatori”, ha spiegato il ministro della Salute.

“Sui nuovi parametri si sta lavorando e sono previsti degli incontri anche la prossima settimana. I vaccini sono importanti. Il tema dell’impatto delle varianti sulla popolazione è importante. Questo dato di avere una parte importante vaccinata è in grado di influenzare il possibile accesso ai servizi sanitari, è una cosa che stiamo valutando”, ha detto il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, durante la conferenza stampa sull’analisi dei dati del Monitoraggio Regionale Covid19 della Cabina di Regia.

Brusaferro ha poi analizzato i dati in crescita dell’epidemia. “Il numero dei Comuni con almeno un caso torna a salire. Negli ultimi 7 giorni la maggioranza delle Regioni ha una crescita dei casi, soprattutto nella fascia di età 10-29 anni”, ha spiegato soffermandosi anche sull’alta contagiosità della variante Delta. “L’aumento della trasmissibilità della variante Delta è stimata tra il +33 e +110% e quindi nello scenario peggiore si ipotizza una trasmissibilità nel limite superiore pari a 1,3 – le parole di Brusaferro – uno studio sull’impatto della variante Delta sulle occupazioni dei posti letto in area medica e terapia intensiva al 31 agosto prevede uno scenario che resta inferiore alle soglie critiche che sono 40% in area medica e 30% in intensiva. C’è comunque la possibilità di superare il 5-10% di tasso di occupazione”.

“A livello europeo ci sono varie parti dove la circolazione è particolarmente intensa, in particolare Spagna e Olanda” ha aggiunto Brusaferro.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata