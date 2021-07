Il dato era a 0,66 solamente una settimana fa, in crescita anche l'incidenza. Monitoraggio ISS: 19 Regioni a rischio moderato, 2 a rischio basso

In crescita, in Italia, l‘Rt medio nazionale che arriva a 0,91. Un balzo deciso, dato che una settimana fa era a 0,66. Il dato si avvicina dunque a 1, la cosiddetta soglia di crescita epidemica: non accadeva da marzo scorso. Emerge dalla Cabina di Regia per i monitoraggio settimanale sul Covid: a salire anche l’incidenza, da 11 casi a 19 casi per centomila abitanti.

Sono invece 19 le Regioni/PPAA classificate a rischio moderato e due (PA Trento e Valle D’Aosta) a rischio basso secondo il DM del 30 Aprile 2020 questa settimana: si legge nella bozza del monitoraggio settimanale dell’Iss. “L’impatto della malattia Covid-19 sui servizi ospedalieri rimane minimo con tassi di occupazione in area medica e terapia intensiva ancora in lieve diminuzione” si legge ancora nella bozza, secondo la quale, nonostante l’aumento di rt e incidenza, “nessuna Regione/PPAA supera la soglia critica di occupazione dei posti letto in terapia intensiva o area medica. Il tasso di occupazione in terapia intensiva è 2%, con una diminuzione nel numero di persone ricoverate che passa da 187 (06/07/2021) a 157 (13/07/2021). Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale rimane al 2%. Il numero di persone ricoverate in queste aree passa da 1.271 (06/07/2021) a 1.128.

