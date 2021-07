In un giorno 24.439 nuovi casi, il massimo dal 15 gennaio scorso

Sono 697 le persone morte per coronavirus in Russia nelle ultime 24 ore. Si tratta del picco massimo raggiunto di vittime da inizio pandemia e il quinto giorno di seguito che si arriva al record di decessi. Lo riportano l’agenzia Ria Novosti citando i dati del centro operativo che parlano anche di 24.439 nuovi casi in 24 ore, il massimo dal 15 gennaio. Stando ai dati ufficiali, in Russia dall’inizio dell’epidemia sono stati registrati 5.585.799 casi di Covid.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata