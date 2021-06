Ma a San Pietroburgo migliaia di studenti festeggiano in piazza

In Russia venerdì si è registrato il numero più alto di decessi per Covid-19 dal 23 dicembre 2020. 619 i morti e 21.655 i nuovi casi. Nonostante i numeri preoccupanti a San Pietroburgo le autorità hanno autorizzato i festeggiamenti annuali per i diplomati delle scuole superiori. I partecipanti dovevano presentarte il certificato vaccinale o un test negativo ma in pochi indossavano la mascherina. A Mosca da lunedì per accedere nei ristoranti sarà necessario essere vaccinati, guariti dal Covid o presentare un tampone negativo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata