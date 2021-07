Il tasso di positività allo 0,4%. Ancora in calo i ricoveri negli ospedali

Sono 794 i nuovi contagi da Covid-19 in Italia a fronte di 199.238 tamponi per un tasso di positività allo 0,4%. Lo evidenzia l’ultimo bollettino del ministero della Salute. I morti sono 28 per un totale da inizio pandemia aggiornato a quota 127.615. In calo ancora i numeri degli ospedali: in totale le persone ricoverate in terapia intensiva sono 213 (-16 rispetto a ieri) mentre i ricoveri ordinari sono scesi a quota 1.469 (-63 in 24 ore).

I numeri delle Regioni

La Regione con il maggior incremento di contagi è la Lombardia, +143, cheperò per la prima volta dal 6 ottobre non ha registrato decessi. A seguire la Sicilia, +115, mentre tutte le altre Regioni segnalano aumenti a due cifre.

I numeri della pandemia di giovedì 1 luglio.

