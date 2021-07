Calano di 16 i posti occupati in terapia intensiva

Sono 882 i nuovi casi di Covid registrati in Italia, 188.474 i tamponi processati in 24 ore. Lo riporta il bollettino odierno del Ministero della Salute. Il totale dei casi da inizio pandemia è quindi di 4.260.788 nel nostro Paese. I nuovi ingressi in terapia intensiva sono 7 (ma il saldo tra dimessi e ingressi è -16), il totale dei ricoverati in questo reparto è di 229 persone. I ricoverati con sintomi sono 1.532.

Le vittime registrate in un giorno sono 21, per un totale da inizio pandemia di 127.587 morti di Covid. 1.941 i dimessi/guariti in 24 ore.

Stabile il tasso di positivi Covid su tamponi in Italia nelle ultime 24 ore: a fronte di 188.474 test processati, il dato odierno è dello 0,46%, in lievissima risalita rispetto allo 0,4% di ieri.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata