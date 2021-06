Oltre 185mila tamponi processati. Il tasso di positività è allo 0,4%

Sono 776 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia nelle ultime ore, secondo il report quotidiano del ministero della Salute, su 185.016 tamponi processati. Il tasso di positività è allo 0,4%.

Continua il calo degli ospedalizzati in Italia per Covid: sono infatti -23 i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 247 e con 4 nuovi ingressi. In discesa anche i pazienti in reparto con -83 e 1.593 nel complesso, mentre salgono i guariti dal Covid in Italia con 3.135 persone confermate nelle ultime 24 ore per un totale di 4.081.902: ieri il dato era di 2.493.

