“Gli elementi che abbiamo indicano la maggiore contagiosità della variante Delta così come tempi più stretti, di pochi secondi, per la trasmissibilità. Anche i diversi focolai in diversi Paesi del mondo lo dimostrano: è questo il nuovo fronte della battaglia contro il Covid“. Così a LaPresse Fabrizio Pregliasco, virologo dell’università Statale di Milano. Secondo il professore, tra le armi a disposizione per evitare una recrudescenza nei contagi c’è quella di accorciare i tempi dei vaccini, cosa che “sicuramente aiuta, perché incrementa la capacità e la protezione del vaccino”, mentre “la mascherina va usata come gli occhiali da sole, cioè quando serve”.

