Ancora in calo i posti occupati in terapia intensiva, tasso positività allo 0,35%

679 i nuovi casi di Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore, in crescita Lo comunica il ministero della Salute nel bollettino odierno. I decessi sono 42, in aumento rispetto a lunedì (28), ma 22 dei quali provengono da un ricalcolo effettuato in Campania, relativi a un periodo che va dal novembre 2020 a maggio 2021. Le vittime totali da inizio pandemia salgono così a 127.542. Lo comunica il ministero della Salute. Sono, in crescita rispetto a ieri (389) in aumento rispetto a lunedì (28), ma 22 dei quali provengono da un ricalcolo effettuato in Campania, relativi a un periodo che va dal novembre 2020 a maggio 2021. Le vittime totali da inizio pandemia salgono così a 127.542. Lo comunica il ministero della Salute.

Tasso positività allo 0,35%

Sono 190.635 i test per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, in forte crescita rispetto a ieri (75.861). Il tasso di positività è allo 0,35%. Continuano a calare i posti di terapia intensiva occupati da pazienti Covid in Italia: oggi sono 270, 19 in meno di ieri, con 9 nuovi ingressi giornalieri, secondo i dati del bollettino. Sono ancora in calo i letti negli ospedali italiani occupati da pazienti Covid: oggi sono 1.676, 47 in meno di ieri.

