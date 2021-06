Le autorità della capitale argentina riaprono ristoranti e palestre

Le autorità municipali di Buenos Aires hanno deciso di allentare le restrizioni anti-Covid dopo il rallentamento della seconda ondata della pandemia. Nella capitale argentina è di nuovo possibile per i ristoranti ricevere i clienti all’interno e sono state riaperte le palestre. Alle cerimonie religiose si potrà accedere al 30% della capienza dei luoghi di culto mentre i teatri possono ora accogliere il 50% degli spettatori, dal 30% già consentito. Gli studenti delle scuole secondarie potranno tornare in classe in presenza dal 5 luglio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata