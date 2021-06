In forte aumento i casi legati alla variante Delta: mascherine obbligatorie all'aperto

A Sydney, in Australia, sono state inasprite le restrizioni anti-Covid a causa dell’aumento dei casi legati alla variante Delta, più pericolosa del virus originale. I residenti che vivono nei quartieri più colpiti non possono viaggiare fuori dalla città – la più grande dell’Australia – “a meno che non sia assolutamente essenziale”, secondo quanto affermato dalla premier dello Stato del Nuovo Galles del Sud, Gladys Berejiklian. Le mascherine sono obbligatorie all’aperto, i clienti devono essere seduti mentre bevono nei bar e il numero degli ospiti che è possibile invitare a casa è limitato a cinque persone. I vicini Stati del Queensland e del Victoria, che confinano con il Nuovo Galles del Sud, hanno vietato ai viaggiatori di recarsi a Sydney.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata