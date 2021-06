In lieve aumento il tasso di positività: è allo 0,5%

Sono 951 i nuovi casi di Covid-19 in Italia nelle ultime 24 ore, secondo l’ultimo bollettino del ministero della Salute, su 198.031 tamponi processati. Martedì erano i contagi erano stati 835 su 192.882 test. Il tasso di positività è dello 0,5%, in lieve aumento rispetto all0 0,4% del giorno precedente. Si registrano 30 morti. Prosegue la flessione dei ricoveri: 149 in meno nei reparti ordinari e 18 in meno nelle terapie intensive.