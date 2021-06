I tamponi processati sono 150.522. Il tasso di positività è allo 0,58%

Sono 881 i nuovi casi Covid registrati nelle ultime ore, su 150.522 tamponi processati, come si legge nel quotidiano bollettino diffuso dal ministero della Salute. Il tasso di positività è allo 0,58%. Scende quindi sottoquota mille il conteggio dei nuovi contagi. Le vittime sono 17: un dato di decessi così basso non si registrava dal 5 ottobre 2020 quando furono 16.

Per quanto riguarda le ospedalizzazioni sono 60 in meno rispetto a ieri i ricoverati, per un totale di 2.444 posti occupati in regime ordinario, mentre calano anche i ricoverati in terapia intensiva: 5 in meno di ieri per un totale di 389 letti pieni in rianimazione. Il saldo degli ingressi del giorno è di 12.

I guariti dal coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia sono 2.304. Il totale dei dimessi e dei guariti è ora di 4.037.996.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata