La presidente della Commissione Europea preannuncia un tour per l'Unione

(LaPresse) Ursula Von Der Leyen mostra il suo certificato digitale Covid, rilasciato dal Belgio. La presidente della Commissione europea spiega che già 15 Stati membri si sono registrati sulla piattaforma istituita per poter rilasciare i cosiddetti Green pass e che entro il primo luglio tutti i Paesi dell’Unione dovranno essere in grado di farlo. Lo potranno ottenere chiunque sia stato vaccinato completamente, chi risulta negativo al tampone e chi è guarito dal Covid. Von Der Leyen annuncia quindi un tour nei 27 Stati Membri: “Sono curiosa di vedere come funzionerà”.

