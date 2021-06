Il tasso di positività si attesta all'1,1%. Continua il calo negli ospedali

Dopo oltre 9 mesi (Era l’1 settembre 2020) torna sotto quota mille il numero di nuovi contagi da Covid-19 in Italia. Nelle ultime 24 ore ne sono stati registrati 907 a fronte di 79.524 tamponi per un tasso di positività che si attesta all’1,1%. Lo si legge sull’ultimo bollettino del ministero della Salute. I decessi sono 36 per un totale aggiornato a 127.038. Continuano a svuotarsi gli ospedali. Nelle terapie intensive ci sono 536 pazienti, 29 in meno rispetto a lunedì mentre i ricoveri ordinari sono in calo di 77 unità

I dati delle Regioni

La Regione con il maggior incremento di contagi è la Sicilia, +163, davanti all’Emilia Romagna, +137 e al Laio, +111. La Lombardia ne ha registrati 102.

I numeri di lunedì 13 giugno

