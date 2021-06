I dati dell'ultimo bollettino del ministero della Salute: tasso di positività all'1%

Sono 1.390 i nuovi casi di covid nel nostro Paese nelle ultime 24 ore su 134.136 tamponi processati. A certificarlo l’ultimo bollettino del ministero della Salute secondo cui sono 26 le persone decedute da ieri. Il tasso di positività è invece dell’1%.

Scendono i ricoveri negli ospedali

Calano ancora i pazienti ricoverati per il Covid-19. In particolare sono 3.542 i pazienti ricoverati con sintomi, 113 meno di ieri e 565 quelli attualmente in terapia intensiva, 9 in meno rispetto a ieri. Tra questi, sono 20 i malati più gravi che da ieri sono in cura in rianimazione. Lo si legge nel bollettino diffuso dal ministero della Salute.

La Lombardia è la regione con più nuovi casi

Dando uno sguardo ai dati delle singole regioni, la Lombardia risulta quella più colpita con 257 nuovi positivi nelle ultime 24 ore. Seguono Sicilia e Campania rispettivamente con 183 e 147 contagi. Le due regioni in cui invece si sono registrati meno casi sono Molise (2) e Valle d’Aosta (1).

Leggi il bollettino di ieri.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata