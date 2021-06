Tanti giovanissimi in coda all'hub vaccinale dell'Acea di Roma

(LaPresse) Al via nel Lazio i “junior open day” per la vaccinazione anti-Covid. Sabato 12 giugno previste 10mila inoculazioni per la fascia d’età 12-16 anni. Un esercito di giovanissimi, accompagnati dai genitori, si sono messi in coda negli hub allestiti dalla Regione Lazio, per ricevere la dose di siero indicato per la loro fascia d’età. “In famiglia siamo tutti vaccinati, mancavano solo i ragazzi e oggi, finalmente, è arrivato anche il loro turno”, commenta una mamma mentre cerca di incoraggiare il figlio un po’ in ansia per l’ago all’hub dell’Acea di Roma. “Anche se mia figlia è piccola e ha reazioni più gestibili di noi adulti, lei può essere una portatrice”, commenta un altro genitore, convinto che “anche i più piccoli debbano fare” il vaccino.

