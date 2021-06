Il commissario straordinario in conferenza stampa insieme a Speranza: "Campagna adeguata a circolazione virale bassa"

(LaPresse) “La prevesione è di 9.5 milioni di dosi Astrazeneca da qui a settembre che si sommano con quelle già presenti, quindi 15 milioni di vaccini in tutto. Se tutti gli over 60 dovessero essere vaccinati, compresa la seconda dose impiegheremmo tutti i vaccini”. Così il commissario per l’emergenza Francesco Paolo Figliuolo in conferenza stampa rispondendo a una domanda della giornalista de LaPresse. “Ema fin dall’inizio ha fatto riferimento alla necessità di adeguare la campagna vaccinale al tasso di circolazione virale: ora con i dati di oggi siamo ad un livello basso e il dato di incidenza impatta sul rapporto costo-benefici e rende necessario l’adeguamento della campagna”, ha invece detto il ministro Speranza.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata