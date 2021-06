Le Regioni si fermano in attesa di un'indicazione del Cts sulle somministrazioni agli under 60

Il Lazio sospende l’open week Astrazeneca per over 18 e si limita per ora ai soli richiami. Lo fa sapere l’assessore alla Sanità della Regione Lazio durante una conferenza stampa in Regione. Le prenotazioni verranno riprogrammate con altri vaccini, spiega l’assessore.

In Umbria sospesi i richiami AstraZeneca agli under 60

In attesa del pronunciamento del Comitato Tecnico Scientifico in merito alla somministrazione del vaccino AstraZeneca agli under 60 e sul possibile cambio di farmaco per la seconda dose, il commissario per l’emergenza covid in Umbria, Massimo D’Angelo, ha disposto, precauzionalmente per la giornata odierna, la sospensione delle somministrazioni di seconde dosi di vaccino AstraZeneca a tutti i soggetti di età inferiore a 60 anni. Lo rende noto la Regione precisando che a seguito della decisione formale del Cts saranno comunicate le indicazioni su come concludere il ciclo vaccinale dei cittadini sotto i 60 anni già vaccinati con prima dose AstraZeneca.

