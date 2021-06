Il nuovo bollettino del Ministero della Salute

Sono ancora 88 le vittime di Covid in Italia nelle ultime 24 ore, secondo l’ultimo bollettino del Ministero della Salute. Sono 2.079 i nuovi casi registrati, per un totale di 4.239.868 dall’inizio della pandemia in Italia. Resta sostanzialmente invariato nel giro di 24 ore il tasso di positività al Covid-19 in Italia: oggi è appena sopra il punto percentuale già registrato ieri (1,01%).

Sono 7.616 i dimessi/guariti in 24 ore.

Sono 35 in meno di ieri i letti pieni nelle terapie intensive in Italia. Il totale dei ricoverati in rianimazione con sintomi di Covid-19 è di 626, con il saldo di ingressi del giorno che si attesta a 30. Lo segnala il bollettino del ministero della Salute.

