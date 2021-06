Sull'isola arrivano soprattutto turisti tedeschi mentre scarseggiano ancora i britannici

(LaPresse) La Spagna dà il via alla sua stagione turistica estiva accogliendo visitatori vaccinati dalla maggior parte dei Paesi europei e altri turisti che possono dimostrare di non essere infetti dal coronavirus. L’estate è iniziata anche sull’isola di Maiorca: si stanno riempiendo le spiagge e i locali preferiti dai visitatori tedeschi mentre scarseggiano i britannici scoraggiati dalle restrizioni poste dal governo di Londra, in particolare la quarantena al loro ritorno nel Regno Unito.

