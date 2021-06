Il commissario in commissione Bilancio: "3,5 milioni di somministrazioni medie settimanali da metà maggio in avanti"

“Il punto di svolta della campagna vaccinale, è stato la priorità ad anziani e fragili”. Così il commissario all’emergenza Francesco Paolo Figliuolo audito in commissione Bilancio. Il generale sottolinea come l’indicazione data sulle persone più a rischio abbia permesso di alleggerire la pressione sugli ospedali. “Tra aprile e maggio sono state consegnate complessivamente 28,3 milioni di dosi anti-Covid” ha spiegato poi Figliuolo, che ha ricordato come ne siano attese oltre 54 milioni entro la fine di giugno. “Sono 3,5 milioni le somministrazioni anti-Covid medie settimanali effettuate dalla metà di maggio” ha spiegato ancora il commissario.

“Ad oggi non c’è una dichiarazione del tempo di durata della copertura del vaccino. Secondo gli scienziati la durata si aggira su un anno. E a breve faremo una programmazione per il 2022” ha spiegato ancora.

Il ruolo della protezione civile

“Per quanto riguarda il ritorno alla normalità, e la fine dell’emergenza, il passaggio graduale della struttura commissariale lo vedrei bene sulla protezione civile, ma questo lo dovrà decidere il governo” ha detto ancora il commissario all’emergenza Francesco Paolo Figliuolo audito in commissione Bilancio. “La protezione civile – aggiunge – è un partner ideale per il trapasso di poteri dalla struttura commissariale”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata