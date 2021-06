Anche il ministro Speranza e il commissario Figliuolo in visita al centro

(LaPresse) Inaugura a Roma, in viale dell’Astronomia, il primo dei 212 hub vaccinale del sistema Confindustria. Al ‘taglio del nastro’, oltre al presidente Carlo Bonomi, anche il ministro della salute Roberto Speranza e il commissario all’emergenza Figliuolo, che hanno visitato il centro di vaccinazione. “Rappresenta lo spirito civile degli imprenditori italiani ma è il primo di tanti altri: è un contributo per far ripartire il Paese”, ha detto Bonomi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata