La pandemia corre nel paese: il centro può inoculare 8mila dosi al giorno

(LaPresse) – Nella capitale della Malaysia, Kuala Lampur, un polo fieristico è stato trasformato in un maxi hub vaccinale per accelerare la campagna di immunizzazione contro il Covid-19 mentre il coronavirus corre nel paese. Da martedì la Malaysia entra in lokdown quasi totale per arginare la pandemia: sabato si sono registrati 9.020 casi e 98 morti, il record negativo per il paese. L’hub è in grado di vaccinare 8 mila persone al giorno.

