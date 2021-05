Processati 164.495 tamponi. Brusaferro: "Siamo in una fase di transizione, insisto nel ricordare prudenza e attenzione"

Sono 2.949 i nuovi casi di coronavirus in Italia, a fronte di 164.495 tamponi processati. Il tasso di positività si attesta all’1,8 per cento, in risalita di mezzo punto percentuale rispetto a ieri.

Quasi dimezzato il numero dei morti, che sono 44 (ieri i decessi erano stati 83), il numero di vittime più basso dal 14 ottobre, per totale di di 126.046 di decessi da inizio pandemia.

Calano i ricoverati in terapia intensiva (-34) e quelli nei reparti Covid ordinari (-209).

Le dosi di vaccino somministrate sono oltre 34 milioni, mentre i cittadini che hanno già ricevuto anche la seconda dose hanno superato quota 11,7 milioni.

Iss, Brusaferro: “Siamo in una fase di transizione”

Intanto il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità – e portavoce del Comitato Tecnico Scientifico – Silvio Brusaferro annuncia che da metà giugno tutta l’Italia potrebbe essere colorata di bianco. “È uno scenario che indubbiamente volge al bello”, spiega Brusaferro, che però avverte: “Non siamo fuori dalla pandemia. Siamo in una fase di transizione. Insisto nel ricordare prudenza e attenzione. Ora sarà importante vaccinare i giovani”.

