Inaugurato in piazza Castello rimarrà fino al termine della campagna vaccinale

Un maxi – schermo sul quale viene aggiornato in tempo reale il numero di vaccini somministrati in tutto il Piemonte. Inaugurato in piazza Castello a Torino, rimarrà fino al termine della campagna vaccinale intorno alla fine di ottobre. Presenti per l’occasione il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, l’assessore alla Ricerca applicata Covid-19, Matteo Marnati, e gran parte della giunta. Sono oltre 40 gli esponenti del mondo della cultura, dello spettacolo, dello sport, della scienza e del giornalismo che hanno accolto la proposta della Regione a scendere in campo per promuovere la campagna di immunizzazione sul territorio. Il vaccino, sottolinea l’assessore Marnati, è l’unica arma per sconfiggere definitivamente il virus.

